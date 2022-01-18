Зима в Москве: сугробы превысили норму почти на треть

В Москве высота снежного покрова почти на треть превысила норму. Сугробы в районе Измайлово достигли 51 см.
За минувшие сутки прирост снега составил 7-11 см, на ВДНХ высота снежного покрова достигла 37 см, на Балчуге 41 см, в МГУ 46 см, передают «Метеоновости».
По норме на 18 января высота снежного покрова составляет 28 см. Таким образом превышение составило почти 30%, уточнили синоптики.
Москва, Светлана Антонова
© 2022, РИА «Новый День»
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