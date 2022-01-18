Защита Ольги Миримской перешла в наступление

В международном реалити-шоу под названием «Дело Ольги Миримской» сильный ход сделала сторона защиты. На пресс-конференции 18 января старшая дочь арестованной предпринимательницы Наталия Голубович и адвокат Александр Чернов объявили о кардинальном изменении позиции в отношении СМИ, пригласив журналистов к общению и сотрудничеству.

До ареста Ольга Миримская принципиально не комментировала обстоятельства громкого дела по поискам и возвращению ее похищенной дочери Сони. Не было от нее никаких публичных разъяснений и по отношению к возбужденным против нее уголовным делам, которые ее адвокаты расценивают как месть со стороны гражданского мужа Николая Смирнова.

Как заявила 18 января на специально сованной пресс-конференции старшая дочь Ольги Миримской Наталия Голубович, теперь принято решение открыть официальную пресс-службу стороны защиты и предоставить журналистам всю информацию, имеющую отношение к этой громкой истории. К сотрудничеству приглашаются все издания, независимые журналисты и блогеры. Пресс-секретарем до сих пор находящейся под арестом предпринимательницы стал известный адвокат и правозащитник Леонид Соловьев.

Наталия Голубович. Фото Натальи Мущинкиной

Даже если судить только по тем фактам, которые были Наталией Голубович и Александром Черновым обнародованы в ходе этой пресс-конференции, такая смена тактики может существенно повлиять на ход расследования и в значительной степени восстановить репутацию Ольги Миримской. После ареста она стала одним из самых скандальных персонажей светской хроники, но теперь маятник общественного мнения вполне может качнуться в другую сторону. Ситуация, когда известная предприниматель, мама шестилетней дочери, находится в СИЗО по крайне неоднозначному обвинению, уже сама по себе весьма чувствительна. Но последствия начатой ее защитой огласки отдельных ярких эпизодов этого дела могут оказаться и вовсе сенсационными. В частности, речь идет о загадочной смерти одного из ключевых свидетелей – доктора Алексея Чикалова и его показаниях, которые он успел дать следствию накануне смерти. Сильное впечатление на представителей СМИ произвели свидетельства о том, в каком состоянии похищенная дочь Ольги Миримской Соня была возвращена матери с Кипра. Убедили журналистов и приведенные адвокатом Черновым факты возможной коррупции среди причастных к аресту Миримской бывших и действующих представителей силовых структур, и даже бывшего детского омбудсмена Павла Астахова.

Эксперты отмечают, что с юридической точки зрения позиция адвокатов бизнес-леди и раньше выглядела убедительной. Достаточно упомянуть, что хорошо известное в экспертной среде решение пленума Верховного суда, защищающее права не только суррогатных матерей, но и биологических родителей, стало возможным благодаря «прецеденту Миримской». Но в отсутствие диалога с масс-медиа факты и аргументы ее защитников оставались в тени громких обличительных публикаций. Так что подобная смена стратегии может действительно многое изменить не только в судьбе Ольги Миримской и других фигурантов резонансного уголовного дела, но и причастных к ее злоключениям представителей правоохранительных органов.

Москва, Екатерина Попова

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