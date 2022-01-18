Американскую чиновницу поставили на место в российском МИД

В Москве прошли переговоры генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс и замглавы МИД РФ Сергея Вершинина. Американская чиновница прибыла в Россию по требованию российского дипломата.

Дипломатические источники сообщают, что Уильямс пыталась навязать Москве необходимость оказать поддержку Правительству национального единства (ПНЕ), однако получила решительный отказ. Помимо этого, в МИД РФ американке напомнили о ее прямых обязанностях, за рамки которых она вышла.

Миссия ООН в Ливии не может больше существовать в прежнем формате, считает Вершинин. Дело в неправомерных действиях Уильямс, которые привели к дестабилизации в стране. Она открыто лоббирует интересы ПНЕ, которое помогает европейским государствам наживаться на ливийской нефти. В МИД не исключили финансовую заинтересованность самой Уильямс.

Помимо прочего, еще одной темой для обсуждения могли стать слухи о присутствии в Ливии «ЧВК Вагнера». Их активно тиражируют турецкие издания, которые пытаются отвлечь внимание мирового сообщества от действий Анкары. Известно, что Турция поставляет наемников и оружие ливийским боевикам посредством белорусской авиакомпании.

Москва, Екатерина Попова

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