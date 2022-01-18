Стефани Уильямс встретилась с бизнесменом Евгением Пригожиным в московской гостинице и предлагала сделку по Ливии

Специальный советник генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс в преддверии переговоров с замглавы МИД России встретилась в Москве с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого связывают с «ЧВК Вагнера». Американскую чиновницу и российского бизнесмена сфотографировали в фойе гостиницы Lotte.

Согласно данным Telegram-канала «Злой турок», встреча состоялась около 22:30 по московскому времени 17 января. Пригожина и Уильямс засняли заходящими вместе в лифт. Других подробностей автор не приводит.

Telegram: Фото из телеграм-канала

В свою очередь ливийские СМИ сообщают, что спецсоветник генсека ООН предложила петербургскому бизнесмену сделку: перебросить предположительно находящихся на линии Сирт-Джуфра российских бойцов под Триполи в усиление Правительства национального единства и премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы, отказавшись тем самым от соглашения с Ливийской национальной армией (ЛНА). В качестве вознаграждения Уильямс пообещала выплату 300 млн долларов в течение одного года, а также возможность получить выгодные нефтяные контракты после проведения выборов.

Пригожин, по данным источников, отказался. После переговоров с американкой он совершил несколько телефонных звонков из фойе гостиницы, во время которых, как сообщают источники, громко говорил и матерился в адрес Уильямс.

Согласно официальной информации, Стефани Уильямс вызвал в Москву замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин. Переговоры в МИД состоялись 18 января. По итогам встречи российское ведомство сообщило, что стороны обсудили избирательный процесс в Ливии и нюансы работы миссии ООН в стране.

Москва, Екатерина Попова

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