Выходные в Москве будут снежными

В ближайшие дни в московском регионе температура воздуха будет превышать норму на 4-5°. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, на фоне низкого атмосферного давления влияние циклонов и атмосферных фронтов обеспечат снежную погоду.

В пятницу, 21 января, ожидается снег, ночью местами метель. Ночью и днем в Москве -6...-4°, по области -9...-4° с порывистым ветром до 15 м/с.

В субботу, 22 января, в темное время суток вновь вероятен снег. Ночью в Москве -7...-5°, по области -10...-5°. Днем также возможен небольшой снег. При этом возможно повышение температуры воздуха до -2°.

В воскресенье, 23 января, ночью опять небольшой снег, в Москве -8...-6°, по области -11...-6°. Днем местами прогнозируется небольшой снег. Температура в столице -5...-3°, в Подмосковье -8...-3°.

В начале следующей недели местами ожидается небольшой снег и слабый ветер. В понедельник ночью -13...-8°, днем -10...-5°. Во вторник ночью -15...-10, днем -12...-7°

Москва, Светлана Антонова

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