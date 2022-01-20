Крупнейшей десантной высадке – 80 лет

Самая крупная за всю Великую Отечественную войну высадка десантников Красной Армии получила название Вяземская военно-воздушная операция. На этой неделе ей исполнилось 80 лет. Атака, рассчитанная на пять дней, растянулась на четыре с лишним месяца. Благодаря поддержке с неба Московскую и Тульскую области удалось освободить.

Иосиф Сталин жаждал сделать 1942-й год победным. И предпосылки для такой самоуверенности у Главнокомандующего имелись – победа в битве за Москву изменила баланс сил. Казалось, стоит поднажать, и войне конец. Поэтому была сделана ставка на форсирование событий. В ходе контрнаступления разгорелась баталия под Вязьмой и Ржевом, где упорно отбивалась немецкая группа войск «Центр». По замыслу Ставки, чтобы оборона пала, необходим был мощный удар изнутри, для этого и требовалась высадка десанта в тылу фашистов. Но всё изначально пошло не по плану.

К операции готовились в большой спешке. 8 января красноармейцы перешли в наступление. Самым важным в тот момент казалось не упустить победный порыв. Для этого и бросали десант на помощь наступательным частям. Чтобы отвлечь часть немцев, высадку запланировали южнее линии прорыва. Командование не смущал минимум разведывательных данных с мест, даже приблизительной информации о численности гитлеровцев не поступало.

18 января 1942 года операцию начал 4-й воздушно-десантный корпус. В январе-феврале в высадке приняли участие около 10000 человек. Их целью стала шоссейная и железная дороги Вязьма – Смоленск. Командиром десанта назначили генерал-майора Алексея Левашева. Первая группа (462 человека) высадилась у поселка Знаменка – в 40 километрах южнее Вязьмы. Для доставки десанта задействовали около 30 самолетов: Дуглас DC-3, пассажирский самолет завода №84 (ПС-84) и тяжелый бомбардировщик третий (ТБ-3), оснащенный под бойцов. Это при том, что изначально планировалось использовать в три раза больше техники, но в результате фашистских авианалетов часть транспортников отправили в утиль. Вскоре к 4-му корпусу Левашева присоединились силы четырех воздушно-десантных бригад и одного полка.

Крупнейшая за всю историю Великой Отечественной высадка десанта проводилась двумя способами. Часть солдат высаживалась на парашютах с воздуха, другие – на земле, на импровизированных аэродромах. Они незамедлительно вступали в бой, благодаря чему за несколько дней удалось занять несколько участков железной дороги и шоссе. Активное противодействие вражеской авиации привело к тому, что масштабы Вяземской операции пришлось сократить, слишком много самолетов пострадали в бесконечных налетах.

При высадке в сложную ситуацию попала 8-я бригада, немцы почти окружили ее. Хорошо, что первый гвардейский кавалерийский корпус генерала Павла Белова пришел на выручку. Вытащенная из котла бригада присоединилась к кавалеристам. Другие группы парашютистов тем временем громили вражеские гарнизоны и освобождали поселки и деревни. 23 февраля удача отвернулась от десантуры. Немцам удалось подбить самолет, на котором летел сам генерал Левашов.

В конце февраля немецкое командование подтянуло резервы и ударило уже по корпусу Белова. Теперь настала очередь десантников выручать кавалеристов. Они перерезали железную дорогу и не дали гитлеровцам подогнать бронепоезда для разгрома 1-го гвардейского корпуса.

– Начав наступление 25 февраля, десантники добились заметных успехов, – вспоминал события тех дней сам Павел Белов. – За трое суток они с боями овладели населенными пунктами Ключи, Дерговочная, Татьяниха и Жердовка. Через определенное время нескольким разведчикам 9-й воздушно-десантной бригады удалось даже пробраться через Варшавское шоссе и установить связь с частями 50-й армии. Таким образом, парашютисты почти выполнили то, что от них требовалось. Но 50-я армия не смогла прорвать фронт и соединиться с десантниками.

По изначальному плану Вяземская воздушно-десантная операция должна была продолжаться максимум 5 дней. По факту же парашютисты провели в тылу врага четыре с лишним месяца.

Крупнейшее за ту войну десантирование советских войск стало частью Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции, в которой погибло 770 тысяч наших бойцов, в то время как гитлеровцы потеряли в два раза меньше. Подробнее историю тех страшных дней можно узнать из художественного фильма «Ржев», в год выхода занявшем место в тройке любимых россиянами фильмов (по мнению ВЦИОМ). Сочетавший в себе редкое для военного кино смешение жанров (драма, детектив, и триллер) «Ржев» основан на повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Писатель сам был участником Ржевской операции и всех ее многочисленных выпадов для отвлечения внимания противника. И создатели фильма постарались пройти максимально близко к первоисточнику.

Кадр из кинофильма «Ржев»

Для самой Вяземско-Курской операции версия из кино ближе к реальности. Слишком мало данных у военных, слишком много врагов вокруг, и только небольшими шажками из стороны в сторону можно было приблизиться к главной задаче – победе. Ради нее и в кино, и в повести герои готовы были принести себя в жертву. Да, весьма ядовито обсуждая происходящее вообще и приказы командира в частности. Но так в жизни и бывает.

Правда войны, зафиксированная в строчках повести, подтолкнула сделать фильм петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, названного в честь деда. Евгений Пригожин-старший сам воевал подо Ржевом в тех же местах, что и Вячеслав Кондратьев. Так что желание Пригожина-младшего увековечить подвиг героев на большом экране понятно и с человеческой точки зрения. Так сказать «спасибо» своему деду хотел бы каждый из миллионов участников «Бессмертного полка». Хорошо, что смог это сделать хотя бы один. Для начала.

В ходе военных действий, показанных в фильме «Ржев», Красной Армии удалось освободить Московскую и Тульскую области, а также часть районов Смоленщины и Калининской области. А главным результатом операции стало образование Ржевско-Вяземского выступа, который имел важное значение для хода наступления Красной Армии.

Москва, Екатерина Попова

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