Шевченко предложили вместе со спецназом ЦАР поймать боевиков, виновных в гибели журналистов из РФ

Советник президента Центральноафриканской Республики по вопросам безопасности Виталий Перфильев предложил журналисту и правозащитнику Максиму Шевченко приехать в ЦАР и поработать с местным спецназом.

Ранее активист заявил о готовности прибыть в эту страну и вместе с российским спецназом принять участие в задержании боевиков из группировки 3R, которые причастны к убийству в 2018 году трех российских журналистов – Кирилла Радченко, Орхана Джемаля и Александра Расторгуева.

В ответ на это Перфильев отметил, что подобные операции следует проводить силами местных служб безопасности, которые имеют больший опыт работы в джунглях. Если же Шевченко предпочтет работать под прикрытием российских бойцов, то для этих целей в ЦАР могут быть задействованы военные инструкторы из РФ, также имеющие необходимые знания.

Советник в целом одобрил идею журналиста и предложил ему несколько вариантов реализации его плана.

Первый: получить вид на жительство в республике, что позволит ему осуществить свой план в рядах местной армии. Вторым способом Перфильев назвал прохождение специальной подготовки под эгидой разведки ЦАР и работа в составе группы инструкторов.

Дипломат отметил, что Шевченко уже три года не предпринимает никаких действий, а лишь «болтает языком», предположив, что он делает это лишь для привлечения внимания общественности, а не с целью поиска убийц.

Ранее новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов возложил ответственность за гибель группы российских корреспондентов на боевиков 3R. Ранее эту же версию выдвинуло местное новостное издание Bangui Matin. Дипломат также хорошо отозвался о работе в регионе инструкторов из России, которых иностранные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», за оказанную республике поддержку в освобождении территорий государства от террористов.

Москва, Екатерина Попова

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