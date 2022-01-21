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«Вашингтон подготовит ответы»: глава МИД России оценил переговоры с госсекретарем США

Фото: twitter.com/MID_RF

Вашингтон предоставит на следующей неделе письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам главы МИД РФ, встреча носила промежуточный характер.

«Моя встреча с Блинкеном поможет США подготовить ответы на предложения по гарантиям безопасности», – сообщил он.

При этом Лавров обратил внимание, что опыт общения с западными коллегами по проблемам безопасности «изобилует случаями, когда что-то обещалось, а потом не выполнялось».

«Я уже приводил слова президента США сразу после подписания Хельсинского заключительного акта 1975 года – потомки будут судить нас не по обещаниям, которые мы даем, а по обещаниям, которые мы выполняем. И у американских коллег, и у европейских, и у других натовских членов с этим плоховато. Мы сегодня услышали конечно некоторое повторение аргументов о свободе выбора Альянсов, военных союзов», – пояснил Лавров.

«Мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств, и попросили Энтони Блинкена и его команду объяснить нам, как они трактуют вот эту часть обязательств, которые были на политическом уровне приняты в ОБСЕ и не раз подтверждены в ОБСЕ. Так что встреча была у нас промежуточная», – уточнил Лавров.

«Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, который поможет им на следующей неделе – это было несколько раз подчеркнуто – представить нам письменную реакцию», – сообщил глава МИД РФ.

Женева, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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