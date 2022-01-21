Госсекретарь США допустил продолжение переговоров с Москвой при одном условии

Продолжение переговоров Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности возможно при условии деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, России нужно продемонстрировать отсутствие планов «вторжения», для чего необходимо отвести свои войска от границы с Украиной.

По итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Блинкен отметил, что услышал на переговорах слова своего российского коллеги об отсутствии у Москвы планов вторжения на Украину. «Но опять же, мы смотрим на то, что видно всем: это поступки и действия, а не слова, в этом и разница», – сказал госсекретарь, слова которого цитирует «Интерфакс».

Бинкен подчеркнул, что США будут расценивать любой ввод российских войск на Украину, вне зависимости от его масштабов, как вторжение, и реакция на него последует мощная. По его словам, Россия сконцентрировала больше 100 тысяч военных на границе с Украиной и перебросила силы в Белоруссию, что дает Москве возможность атаковать Украину с юга, востока и севера. «Если Россия хочет убедить мир в отсутствии агрессивных планов по отношению к Украине, ей следует начать с деэскалации и отвести свои войска от границ», – указал Блинкен (цитата по РБК).

«Ничего не возможно (решать) без Украины, ничего не возможно решать по НАТО без НАТО, ничего не возможно по Европе без Европы», – пояснил Блинкен позицию США по переговорам с РФ.

При этом госсекретарь подтвердил, что США на следующей неделе после консультаций могут передать России список своих опасений и идей, а затем – обсуждать возможность дальнейших переговоров.

Женева, Светлана Антонова

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