Экс-сенатор, глава Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич пояснил, чем обусловлены опасения Европы относительно работы российских инструкторов за рубежом.

Экс-сенатор полагает, что странам коллективного Запада нечего противопоставить высококвалифицированным российским специалистам.

«Авторитет русских всегда был очень высоким. В Африке исторически знали, что военные специалисты советского и постсоветского пространства одни из лучших. Инструкторы и представители России зарекомендовали себя настоящими профессионалами.

Их боевой опыт несравним, на самом-то деле. Они непревзойденные, и ценятся на вес золота даже теми, кто публично осуждает их», – пояснил Клинцевич.

Он уверен, что рано или поздно иностранным силами пришлось бы признать превосходство российских специалистов. На фоне внешней политики России методика США и стран Евросоюза выглядит неэффективной. Сейчас им нечего противопоставить России на геополитической арене, уверен Клинцевич.

Экс-сенатор считает заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о суверенном праве Мали сотрудничать с россиянами наглядной демонстрацией безвыходного положения, в котором оказались западные страны.

«Поведение западных чиновников является свидетельством силы и эффективности внешней политики России. Сегодня в Америке объявляются предложения, связанные с тотальным блокированием России в экономическом, политическом и финансовом отношении, то вы сами понимаете: это еще надо заслужить. Это связано со страхом», – уверен Клинцевич.

Действительно, достаточно посмотреть, в каком количестве санкционных списков фигурируют фамилии людей и компаний, которых связывают с «ЧВК Вагнера», к примеру, Евгения Пригожина, которого Запад винит в распространении гибридного влияния России не только в Мали, но и в ЦАР, Ливии, США и ряде других стран.

О соглашении властей Мали с российскими партнерами осенью сообщил глава МИД России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН. Рост террористической активности вынудил Бамако искать более надежных партнеров, чем европейские контингенты.

Население Мали одобряет ориентир властей на сотрудничество с Москвой. Во время митинга в крупных городах страны демонстранты несли портреты президента России Владимира Путина и кричали его имя.

В рамках помощи африканской стране в повышении ее обороноспособности Минобороны России под руководством Сергея Шойгу отправило Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.

Москва, Екатерина Попова

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