Назревает смена политического вектора стран Африки: Перенджииев о ситуации в Буркина-Фасо

Последние события, произошедшие в Африке, показали, что многие страны континента стоят на пороге кардинальных перемен. Центральноафриканская Республика, Мали, а теперь и Буркина-Фасо делают решительные шаги в сторону независимости от Запада.

По последним данным, президент Буркина-Фасо Рош Марк Каборе был задержан. В воскресенье, 23 января, он ввел ночной комендантский час на всей территории в ответ на мятежи, которые произошли на нескольких военных базах.

Страна переживает глубокий кризис. Проблемы в сфере безопасности стали причиной серьезных экономических и внутриполитических трудностей. Все это неизбежно привело к росту напряженности среди населения и военных республики.

По сложившейся в африканской стране ситуации высказался политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Он склонен считать, что перемены в Буркина-Фасо приведут к тектоническим сдвигам во всей Африке:

«Да, безусловно произойдет некая переориентация как властей, так и внешнеполитических ориентиров самих африканских государств, – это, конечно, вполне возможно. Произошло понимание того, что сотрудничество с Россией обеспечивает независимость страны, а сотрудничество с Западом обеспечивает лишь то, что они (африканские страны) так и будут находиться в системе неоколониальной политики со стороны Запада».

Отдельно политолог отметил успехи российских специалистов в ЦАР и Мали. Россияне помогают африканским странам, стремящимся отстоять свою независимость и суверенитет под напором террористов и стран Запада.

«Я хотел бы обратить внимание на сколько эффективна деятельность «ЧВК Вагнера», какая мощная кампания по очернению развернута вокруг нее. Мощнейший черный пиар в западной прессе стал на столько мощной раскруткой, что хочется вспомнить слова Фаины Раневской – я столько слышала о Вас плохого, что я уверена(поняла), что Вы хороший человек. Запад сам и не понял, что, развернув эту компанию, он срубил сук, на котором сидит. России даже не пришлось ничего рекламировать! Все за нас сделал Запад! Этим мощным пиаром Запад по собственным интересам ударил запущенный им же бумеранг, на столько мощный, на столько сильный, что теперь достаточно лишь четырех сотрудников, чтобы успешно конкурировать с западными силами и их вытеснять. И чем больше истерят, тем более эффективной получается реклама ЧВК Вагнера, и тем успешнее «ЧВК Вагнера» вытесняет Запад», – объяснил Перенджиев.

Центральноафриканская Республика решила острые проблемы в сфере обеспечения безопасности благодаря приглашению российских инструкторов. Россияне за счет профессионального обучения подготовили армию к эффективным антитеррористическим операциям. Правительственным войскам удалось предотвратить госпереворот, а также провести зачистку большей части территории страны от радикалов.

На подобное развитие событий рассчитывает Мали. Террористическая активность в регионе Сахель в последнее время зашкаливает. Бандформирования нарастили свою численность и укрепились за время работы миротворческой миссии ООН (МИНУСМА) и французской операции «Бархан». Теперь при поддержке российских специалистов Бамако возрождает армию и готовится дать отпор террористам. По республике прошла волна массовых митингов, на которых граждане выступили против африканской политики Франции, поддержав намерения властей развивать отношения с Россией. Малийцы вышли на улицы городов с портретами лидера республики Ассими Гоита, а также президента России Владимира Путина.

Москва, Светлана Антонова

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