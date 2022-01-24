«Воздержаться от соборных служб»: «Омикрон» усилил меры безопасности в московских храмах

В московских православных храмах приостанавливают проведение соборных служб и усиливают контроль за соблюдением профилактических мер в связи с распространением штамма «Омикрон». Об этом говорится в циркулярном письме митрополита Воскресенского Дионисия. Столичному духовенству рекомендовано также отказаться от очных мероприятий с участием большого числа участников.

«В связи с распространением штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 и рекордными значениями числа ежедневно выявляемых в Москве носителей упомянутого вируса, считаю важным адресовать наместникам и игумениям ставропигиальных монастырей, настоятелям приходов и подворий Московской епархии следующие указания: усилить контроль за соблюдением в подведомственных приходах, подворьях и монастырях ранее предписанных профилактических мер», – говорится в письме.

В сообщении также уточняется, что в число мер профилактики входит ежедневная термометрия, ношение масок, регулярное проветривание помещений, тщательная уборка и дезинфекция.

«Кроме того рекомендую: до стабилизации эпидемической обстановки воздержаться от соборных служб с участием клириков разных храмов; по усмотрению настоятелей перевести в онлайн-режим воскресные школы, действующие в небольших и плохо проветриваемых помещениях… Настоятельно рекомендую отложить очные викариатские и благочиннические мероприятия с участием большого числа людей до стабилизации эпидемической обстановки», – подчеркнул митрополит Воскресенский Дионисий.

Москва, Мария Соколова

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