«Все остальные рассуждения – от лукавого»: Песков пояснил ситуацию с локдауном

В России не обсуждается введение локдауна из-за активного распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти при принятии решений ориентируются на количество госпитализаций, число которых относительно стабильно.

Песков, слова которого цитирует ТАСС, подчеркнул, что «никакие локдауны никто не обсуждает». «Мы видим, что цифры [заражений] растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций, что свидетельствует о том, что этот штамм, действительно, переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций, мы видим динамику», – отметил Песков, пояснив, что «все остальные рассуждения от лукавого».

Москва, Мария Соколова

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