НАТО в состоянии боевой готовности из-за Украины. Кремль призвал прекратить истерику

Североатлантический альянс переводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные силы в Восточную Европу, заявляя о наращивании российского военного присутствия около границ Украины. Комментируя эти действия НАТО, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Запад прекратить истерику, которая усиливает напряженность.

Сегодня утром блок НАТО распространил заявление, в котором сообщалось об усилении военных альянса в Восточной Европе. «Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее», – говорится в заявлении.

В частности, в нем поясняется, что Дания направит в Балтийское море фрегат и перебросит в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе. Испания также отправит в помощь альянсу корабли, а возможно и истребители в Болгарию. Туда же отправят два истребителя F-35 Нидерланды, а также подготовят один корабль и наземные войска. Франция выразила готовность ввести натовские войска в Румынию. Рассматривают возможность увеличения восточного военного присутствия и США.

Комментируя заявление НАТО, Песков обратил внимание, что такие действия «приводят к тому, что растет напряженность». «Я хочу обратить внимание, что все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты, и за счет той информации, которую они распространяют», – цитирует его слова ТАСС.

«Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью – имею в виду те самые фейки», – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства привел в пример вброс недавних дней о том, что Москва якобы эвакуирует сотрудников своего диппредставительства в Киеве. По его словам, в итоге «это все свелось к рекомендации Госдепа» семьям сотрудников американского посольства и части его персонала покинуть Украину. Кроме того, власти США рекомендовали своим гражданам не совершать поездки на Украину якобы из-за повышенной угрозы российских военных действий.

Москва, Мария Соколова

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