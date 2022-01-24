Относительно тепло и со снегом: синоптики определили, какой будет погода в Москве

В ближайшие дни в московском регионе временами ожидается небольшой снег с колебаниями температуры воздуха в небольших пределах, немного превышающих климатическую норму.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во вторник, 25 января, преимущественно без осадков. Ночью в Москве -14...-12°, по области -16...-11°. Днем в столице -10...-8°, в Подмосковье области -13...-8°.

В среду, 26 января, ночью ожидается снег. В Москве прогнозируется -11...-9°, по области -14...-9°. Днем также вероятен небольшой снег, а температура воздуха может подняться до -4°, по области -9...-4°.

В четверг, 27 января, преимущественно без осадков при такой же температуре, как и накануне. В пятницу и субботу, 28-29 января, возможен небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до -12...-7°, днем -8...-3°.

Москва, Светлана Антонова

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