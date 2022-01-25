В Москве зарегистрировано рекордное число сделок с жилой недвижимостью

В 2021 году в Москве зарегистрировано 170 939 переходов прав на основании оговоров купли-продажи (мены) жилья, что на 14,8% превышает результат 2020 года за аналогичный период (148 946). Об этом говорится в сообщении столичного Управления Росреестра.

При этом в декабре 2021 года на вторичном рынке жилой недвижимости проведено 20 374 регистрации договоров купли-продажи, что стало максимальным месячным значением за все годы статистических наблюдений. По сравнению с ноябрем (13 794) прирост составил 47,7%, а также на 1,2% увеличился по отношению к декабрю 2020 года (20 128).

Москва, Светлана Антонова

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