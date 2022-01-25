В центре Москвы «заминировали» все школы

Все школы в центре Москвы после анонимных сообщений с угрозой «минирования» проверяются на наличие взрывчатки, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов в школах Центрального административного округа Москвы», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время во всех учебных заведениях проводятся проверки без эвакуации.

Москва, Светлана Антонова

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