Евгений Пригожин прокомментировал слухи о желании Запада его ликвидировать

Российский предприниматель Евгений Пригожин опроверг слухи о желании западных спецслужб его ликвидировать. Ранее в СМИ появились тревожные сообщения о масштабной подготовке различных агентов к поиску российского бизнесмена в Африке. Таким образом Запад пытается противостоять укреплению имиджа России как стабильного партнера для африканских стран. Сам Пригожин не относится к этой информации серьезно.

«Первый раз слышу. Полная ерунда. Я вообще к международной повестке имею малое отношение. Что касается вышеперечисленных аббревиатур, знаю только, что вышла новая Q8», – говорится в комментарии бизнесмена.

Ранее соцсетях появилась информация о прибытии в Ливию самолета с агентами британской разведки Mi-6 на борту, задачей которых является уничтожение нескольких влиятельных ливийских политиков, а также Евгения Пригожина, чье имя связывают с «ЧВК Вагнера».

За день до этого МИД Великобритании включил Евгения Пригожина в санкционный список за «нарушении оружейного эмбарго по отношению к Ливии», несмотря на неоднократные опровержения этих обвинений.

Предположительно, британцы могут координировать свою работу с американским ЦРУ и ФБР, которые давно ведет борьбу с Евгением Пригожиным и назначили награду за информацию о его местонахождении. СМИ сообщили о подготовке военной диверсии против ЦАР, где российские инструкторы обучают местных силовиков. Недавно из Банги поступила информация о том, что в соседней Демократической Республике Конго американцы строят взлетно-посадочную полосу для ударных беспилотников на берегу реки Убанги, куда была переброшена американская военная техника.

Также в соцсетях появились сообщения о подразделениях спецназа США в Нигерии, которые могут быть переброшены в Банги для поиска Евгения Пригожина и связанных с ним людей.

Москва, Екатерина Попова

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