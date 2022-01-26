Лавров: Генсек НАТО потерял связь с реальностью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сегодня в Госдуме возможное наращивание военного присутствия Североатлантического альянса в Восточной Европе.

«Вы знаете, я уже давно никак не рассматриваю его [Столтенберга] заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», – сказал Лавров (цитата по РБК).

Ранее Столтенберг заявил, что в НАТО готовы усилить свое присутствие в Восточной Европе, дополнительно разместив боевые группы блока, чтобы «повысить уровень безопасности в Европе».

Москва, Светлана Антонова

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