МГУ переходит на дистант

Московский государственный университет имени Ломоносова перейдет на дистанционный формат обучения с 7 по 22 февраля. Об этом говорится в приказе, который подписал ректор вуза Виктор Садовничий.

«При реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля 2022 года предусмотреть возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», – следует из документа.

В приказе отмечается, что решение принято в целях обеспечения здоровья и благополучия обучающихся и создания безопасных условий для учебного процесса.

Напомним, за последние сутки в Москве выявлено рекордное число новых случаев коронавируса – более 26 тысяч заразившихся.

Москва, Светлана Антонова

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