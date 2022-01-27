«Информационная химера»: Запад прикрывает свое дипломатическое поражение истерикой в СМИ

Запад с помощью информационной истерии вокруг «российского вторжения» на Украину пытается прикрыть собственный дипломатический провал, считает политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, сценарий США и Британии по возобновлению военных действий в Донбассе может так и остаться в медиа-пространстве. Об этом эксперт сказал в комментарии РИА «Новый День».

«Судя по той истерике, по той информационной химере, которая развернута в западных медиа, вполне возможно, дабы прикрыть свое поражение в дипломатическом гамбите, который успешно разыграла Россия инициатив по гарантиям взаимной безопасности, они (США) готовы разморозить очередную военную авантюру на юго-востоке Украины. Это вполне возможно. Это один из сценариев, который написан в Вашингтоне и в Лондоне. Кстати, мы видим, как с бОльшим остервенением здесь фигурируют именно британцы», – отметил Мартынов.

При этом политолог считает, что активной фазы военного конфликта на Донбассе удастся избежать. «Вот эти симулякры, пускай и кровавые, которые бесконечно моделируют на постсоветском пространстве вокруг России – то Украину подожгут, то в Белоруссии попытка госпереворота, то в Казахстане соответствующие мероприятия мы видели в начале года, которые успешно были локализованы и дезавуированы общими усилиями, в том числе с участием ОДКБ… Вот сейчас вновь включили донецкий сценарий, но я думаю, что это захлебнется. Нагнетать истерику я бы не стал. Хотя, конечно, в своем праве и в своем жанре вот эти деятели донбасских республик фигурируют и «вышивают»… Собственно – это один и тот же сценарий. Несмотря на то, что мы всячески поддерживаем и симпатизируем русским людям Донбасса, но, тем не менее, это вот именно тот самый сценарий. Думаю, что удастся этот сценарий предотвратить», – пояснил эксперт.

«Если британцы и американцы будут упрямо действовать в этом направлении – действия асимметричного военно-технического характера будут реализованы. Но это явно не будет выглядеть, как это написано в их сценарии – в виде интервенции, вторжения в кавычках, как они пишут в своих газетах, аннексии и так далее. Как это будет? Хотят узнать – пусть попробуют. Это абсолютно не про то, как петь по британским нотам. Столько вообще этого мусора информационного накидали в последние недели, в том числе, и у нас, в нашем медиа-пространстве. Под этим информационным мусором не видно главного. А главное в этой ситуации, что российская дипломатия блестяще разыграла этот гамбит, и добилась того, чего хотела добиться – полной разморозки переговорного процесса по линии Россия-США, Россия-НАТО», – подчеркнул Мартынов.

Политолог обратил внимание, что именно постепенное уничтожение полномасштабного переговорного процесса силами США, начиная с 2010 года, «привело к опасной критической точке в конце прошлого года», когда президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по гарантиям безопасности. «Это начало нового широкомасштабного переговорного процесса, который по настоянию российской стороны вновь возрождается, который был разрушен еще задолго до Крыма. Все, что дальше происходило, – это скорее следствие и производная от этой безответственной политики сперва Обамы во главе «свободного мира», как он называл себя, коллективного Запада и потом остальных (президентов США). Понятно, что это и Мюнхенская речь Путина, 15 лет которой буквально на днях – 2007 год. Это и 2008 год, как ответ на Мюнхенскую речь – агрессия Грузии в Южной Осетии, которую подготовили и спровоцировали как раз США как ответ на российское возражение, претензию на суверенное развитие и восстановление заслуженного статуса сверхдержавы. Это и дальнейшие мероприятия. Начиная примерно с 2010 года, они начали целенаправленно разрушать двухсторонний формат переговоров», – констатировал он.

«Полноразмерный, полноформатный переговорный процесс – это одна из фундаментальных основ той самой архитектуры безопасности, которая сложилась по результатам Второй мировой войны и зафиксирована Хельсинским заключительным актом в 70-х годах. Собственно, там одна из основ, один из фундаментов, – это постоянный полноформатный переговорный процесс. Но он был разрушен. Не нами. Американцами. Сегодня талантом отечественной дипломатии, решимостью и способностями этот процесс восстанавливается. Это хорошо. Надеюсь, что не удастся тем, кто хотел бы его сломать снова, по крайней мере, сейчас, когда он начинает восстанавливаться», – пояснил эксперт.

При этом Мартынов обратил внимание на многочисленные риски в этом процессе на фоне ослабления позиций США, в результате чего роль Британии становится очень тревожной. «Когда сегодня США слабеют, их места, где они дают слабину, пытаются занять британцы. В прошлом веке, когда распадалась Британская империя, ее места и значение занимали США. Сейчас идет обратный процесс, мне так кажется. Это определенным образом тревожит, потому что, грубо говоря, прямую ответственность за многие вещи несут США, а у них за спиной это безответственно делают британцы. Это и моделирование конфликтов, в том числе, на постсоветском пространстве – прошлогодняя разморозка армяно-азербайджанского конфликта в Закавказье. Британцы, даже не стесняясь, признают свое авторство – они спровоцировали турецкими руками этот конфликт. Это и сегодняшнее участие в моделировании войны на Украине – мы тоже это видим. Это их же попытка организации госпереворота в Казахстане в начале года – тоже через турок. Ни в чем не стесняются. Они, наверное, просто не читали знаменитую брошюру Главпура (Главное политуправление Советской Армии) конца 80-х годов под названием «Британия в Третьей мировой войне». Там упоминалось, что Британские острова уйдут под воду – как Атлантида. Наверное, думают, что их остров непотопляемый. Боюсь, что это не так», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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