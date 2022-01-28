Январский обвал на бирже: ЦБ подсчитал возможные убытки банков

Убыток российских банков в результате январских обвалов на финансовом рынке оценивается в сумму около 200 млрд рублей от переоценки облигаций в их портфелях – долговые бумаги дешевели, а их доходность подскочила из-за возросшей волатильности. Об этом сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора Центробанка РФ Александр Данилов, слова которого цитирует РБК.

По мнению ЦБ, в настоящее время системные риски ограничены, поскольку убыток от переоценки «в значительной степени компенсируется зарабатываемой основной прибылью и накопленным существенным запасом капитала». Не стоит воспринимать это так, что в январе банки покажут нулевую прибыль и весь эффект от переоценки скажется на их капитале.

Данилов пояснил, что в реальности банки этих расходов могут не понести, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций в портфелях вырастет. Тем не менее, отрицательная переоценка за несколько дней января уже втрое превысила результаты за весь 2021 год, когда составила минус 65 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

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