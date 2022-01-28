Депутату Мосгордумы запретили поездки за границу: счета политика арестованы

Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин оказался под санкциями после судебных решений по поводу участия политика в несанкционированных акциях протеста. Как сообщила пресс-служба партии «Яблоко», парламентарию, уже оплатившему штрафы, неожиданно запретили выезд за границу, его счета арестованы.

Такие меры были приняты в рамках исполнительных производств по административным делам о правонарушениях в связи с участием Митрохина в прошлом году в несанкционированных акциях 27 января на Пушкинской площади и «пикете бомжей» у Совета Федерации 17 марта, за которые с него были взысканы штрафы соответственно 300 и 150 тысяч рублей.

В пресс-службе партии подчеркнули, что Митрохин своевременно оплатил эти штрафы, квитанции об оплате были направлены в Тверской районный суд г. Москвы. Исходя из информации на Госуслугах, штрафы считались погашенными до ноября 2021 года, когда они вновь появились в личном кабинете политика. Несколько дней назад Служба судебных приставов Москвы вынесла постановление о временном ограничении выезда Митрохина из РФ и взыскании штрафов с его заработной платы.

Попытки дозвониться до Службы судебных приставов, предпринятые помощниками Митрохина и им лично, не увенчались успехом. «Действия судебных приставов можно рассматривать либо как своеобразную разновидность политических репрессий, либо как полное отсутствие профессионализма. В любом случае это просто ненормально», – подчеркнул Митрохин.

2 февраля политик намерен лично посетить отдел УФССП России по г. Москве. Если попасть на прием к приставам не удастся, депутат планирует провести у здания Главка судебных приставов по г. Москве одиночный пикет с требованием отставки главного пристава г. Москве Сергея Замородских.

Москва, Светлана Антонова

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