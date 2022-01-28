Оттепель: выходные в московском регионе снова будут снежными

Жителям московского региона уже не следует опасаться сильных морозов. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться выше климатической нормы и даже кратковременно достигнет оттепельных значений.

В ночь на субботу, 29 января, ожидается снег продолжится. В Москве -7...-5°, по области -10...-5°. Днем вероятен небольшой снег, местами умеренный. При этом столбик термометра может подняться до -1°.

В воскресенье, 30 января, ночью вновь небольшой снег – в Москве -6...-4°, по области -8...-3°. Днем также возможен небольшой снег, местами умеренный, местами метель. В столице и Подмосковье прогнозируется до -1° с порывистым ветром до17 м/с.

В понедельник, 31 января, снова вероятен снег. В дневное время температура воздуха может подняться до -1° и нулевой отметки. В последующие дни ожидается аналогичная погода. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в следующие выходные ее характер существенно не изменится.

Москва, Светлана Антонова

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