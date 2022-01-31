Погода в Москве: синоптики сообщили, что ожидает столицу

В ближайшие дни в московском регионе сохранится снежная и относительно теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра, на погоду будут оказывать влияние очередные циклоны.

В первый день февраля, во вторник, ожидается продолжение снегопада при температуре воздуха около нулевой отметки. В середине недели столичный регион будет находиться в промежуточном циклоническом гребне, в результате чего возможно повышение атмосферного давления. В среду, 2 февраля, вновь вероятен небольшой снег. Ночью и днем прогнозируется около -3°.

В четверг, 3 февраля, ночью опять ожидается небольшой снег – в Москве -8...-6°, по области -11...-6°. Днем в облачном покрове будут возможны прояснения, небольшой снег пройдет лишь местами. При этом в столице ожидается -6...-4°, в Подмосковье -9...-4°.

В конце рабочей недели с приближением очередного циклона с северо-запада, вновь станут более плотными облака, прибавится снега, начнет усиливаться ветер. В пятницу, 4 февраля, вероятен небольшой снег. Ночью прогнозируется -12...-7°, днем -9...-4°. В субботу, 5 февраля, также ожидается снег. Ночью -14...-9°, днем -9...-4°.

Москва, Светлана Антонова

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