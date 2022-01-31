Кино вместо уроков: «Ржев» становится частью учебной программы

Кино всегда было хорошим подспорьем для педагогов. Качественная картина доходчивее и нагляднее расскажет слушателям темы, на которые учитель потратил бы не одно занятие. В годовщину Ржевской битвы преподаватели все чаще предпочитают пересказу сухих фактов истории показ рвущего душу фильма «Ржев».

Использование учителями фильмов во время занятий, конечно, бывает разным. В американской комедии «Очень плохая училка», к примеру, женщина ставила ученикам очередную ленту, накрывала голову кофтой и отсыпалась с похмелья. Но в российских школах подобной деградации, к счастью, пока не наблюдается, поэтому кино, если и приходит на помощь педагогам, то исключительно в образовательных целях. В день Воинской славы России в Ребрихинском лицее в виде кинолектория провели классный час для будущих трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства. Классный руководитель включил для своих подопечных жесткую и бескомпромиссную военную драму «Ржев».

Этой зимой Ржевская битва отмечает свое 80-летие. С 5 января 1942 года по 21 марта 1943 советские войска вели боевые действия против фашистских захватчиков на Ржевско-Вяземском выступе. Больше года длились постоянные атаки и отступления, раз за разом командование отдавало приказ взять тот или иной населенный пункт. Красная Армия понесла значительные потери на данном участке фронта, ярких и убедительных побед здесь не одерживалось. Зато наши солдаты смогли изрядно вымотать фашистскую элиту – группу армий «Центр», благодаря чему поход на Москву у захватчиков так и не состоялся, а под Сталинградом удалось удержать убедительную победу, не дав врагам отправить туда подкрепление. Это противостояние не освещалось широко в учебниках истории. А вот среди литераторов, прошедших Ржевскую битву, она врезалась в память навечно. Александр Твардовский посвятил ей пронзительные строки:

Я убит подо Ржевом,

В безымянном болоте,

В пятой роте, на левом,

При жестоком налёте.

Я не слышал разрыва,

Я не видел той вспышки, –

Точно в пропасть с обрыва –

И ни дна ни покрышки.

…

Летом, в сорок втором,

Я зарыт без могилы.

…

И у мертвых, безгласных,

Есть отрада одна:

Мы за родину пали,

Но она – спасена...

Фильм «Ржев», основанный на повести другого фронтовика – Вячеслава Кондратьева – «Искупить кровью», не показывают зрителю битву целиком. Такого замысла не было у авторов этой военной драмы. Это история одного единственного сражения – захвата деревни Овсянниково советской ротой, и попытки удержаться на обагренном потом и кровью клочке земли, несмотря на отсутствие пополнения, пушек и даже еды. Здесь нет главного героя, но все персонажи живут как один организм. Вот один из них, Карцев, находит в брошенной немцами избе пару банок тушенки, но ему и в голову не приходит съесть их в одиночку. Он отправляется с добычей в свой взвод, и там с мужиками устраивает нехитрый обед, где каждому едва ли достается по паре ложек консервированного мяса.

В фильме много злых разговоров, где размышляют не о благородстве и подвиге, а как бы выжить, когда сидишь у немца под носом, а у тебя ни людей, ни боеприпасов. В книге Кондратьева таких неудобных диалогов еще больше. Нет в книге исключительно черных и белых цветов, вся повесть строится на постоянной разнице оттенков. Вот блатной по кличке Серый дезертирует из роты, но, встретив немцев, не уходит незамеченным по оврагу: фронтовое братство берет в нем верх над криминальной закалкой. Он убивает фашистского пулеметчика, и из его же оружия расстреливает в спину множество немцев. Или ротный Евгений Пригожин, стремясь сохранить в живых остаток своих солдат, отдает им приказ покинуть деревню, хотя ему самому велено стоять насмерть, защищая ее. За такое самоуправство его немедленно хотят расстрелять. Как из черного и белого нарисовать достоверный портрет? Ответ на этот вопрос удалось найти режиссеру фильма Игорю Копылову, а также инициатору съемок – бизнесмену Евгению Пригожину. Его родной дед когда-то тоже служил подо Ржевом.

Одним из самых сильных для студентов эпизодов стала сцена, где молоденький боец, ровесник сегодняшних зрителей, размышляет о том, что немцы-то не так плохи, как их описывает советская пропаганда. Вон и местных жителей в Овсянниково нет, а значит фрицы увезли их в плен, чтобы люди не пострадали в обстрелах. Тогда здоровяк Басов уже не выдерживает и за шкирку тащит в подвал юношу, верящего в благородство захватчиков-иностранцев. А там штабелями лежат те самые деревенские: старики, женщины, дети. Рядовой оглушен увиденным, да и для будущих трактористов эта сцена стала как удар наотмашь.

В завершении кинолектория ребята обсуждали увиденное, рассуждали, как бы они себя повели, оказавшись на месте героев, в чем прав и не прав был сотрудник Особого отдела, который хотел одного из красноармейцев расстрелять на месте за то, что нашел в его кисете фашистскую листовку. Классный руководитель Оксана Вовок, организовавшая просмотр «Ржева», считает, что равнодушными фильм никого не оставил. Да и сами ребята подтвердили это, предложив почаще устраивать такие киносеансы, все-таки фильмы о войне зрелищнее лекций о ней же.

Москва, Екатерина Попова

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