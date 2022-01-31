российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 31 января 2022, 18:11 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

ФАС утвердила предельную цену на препарат от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила предельную отпускную цену на лекарство против коронавируса «Ремдесивир» компании «Р-Фарм» в размере 3 840 рублей за упаковку. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В пресс-службе ФАС уточнили, что данная цена в два раза ниже, чем зарегистрированная в 2020 году на первый в России вариант «Ремдесивира» от компании «Фармасинтез».

Ранее «Ремдесивир», который предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, был включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2021 год.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Экономика, Коронавирус из Китая,