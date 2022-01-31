Иностранный капитал бежит из России

Иностранные инвесторы активизировали продаже российских ценных бумаг – в конце минувшей недели за два дня совокупный отток вложений превысил 30 млрд рублей. Доля зарубежных вложений в облигации федерального займа (ОФЗ) к 28 января снизилась до 18,8%, что стало минимальным значением с июня 2015 года, передает РБК со ссылкой на выводы финансовых аналитиков и данные Банка России.

«В четверг и пятницу (27 и 28 января) нерезиденты продолжали выводить средства с рынка – по данным Национального расчетного депозитария (НРД), совокупный нетто-отток составил 30,5 млрд рублей», – говорится в обзоре «ВТБ Капитала».

Аналитики голландской финансовой группы ING оценили отток вложений иностранцев в $0,7 млрд. Они также указали, что распродажа ОФЗ нерезидентами продолжается вторую неделю подряд.

Как отмечают эксперты, российский суверенный долг становится непривлекательным для иностранцев из-за геополитических рисков и ожидаемого повышения ставки ФРС США.

Москва, Светлана Антонова

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