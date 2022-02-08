«Не то, что есть – это нюхать нельзя!» Как россиян травят опасными продуктами

Коррупция, отсутствие должного наказания и недобросовестность бизнеса способствуют массовому распространению в России опасных для здоровья продуктов питания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции в Общественной службе новостей Москве, посвященной 30-летию закона о защите прав потребителей. По мнению представителей общественных организаций, такие системы контроля, как «Меркурий» и «Честный знак», ситуацию принципиально не меняют.

Председатель Объединения потребителей России (ОПР) Алексей Корягин отнес к числу «скрытых угроз» фальсификат, в первую очередь, молочной продукции с использованием пальмового технического масла. «Это проблема номер один, которая буквально нас убивает. Ну ладно, мы люди уже взрослые, а у нас эту некачественную продукцию едят в детских садах дети, в школах, социальных учреждениях, куда очень много попадает такого фальсифицированного масла через госзакупки», – констатировал он.

Координатор движения «Волонтеры ОПР» Анастасия Попадьин со своей стороны привела в пример ситуацию вокруг продукции подмосковной компании ООО «Лав Продукт», которая, по ее словам, «на протяжении уже очень долгих лет просто травит население, и никто с этим ничего не может сделать». «Мы составили досье на этого производителя. И в этом досье больше 16 различных нарушений, которые зафиксированы неоднократно и Роскачеством, средствами массовой информации и общественниками... По нашему досье во многих субъектах уже отозвана документация на продажу данного масла. Но по всей России с этим никто ничего не может сделать. Почему так? Этот вопрос мы адресовали, в том числе, во-первых, [Вячеславу] Володину (спикер Госдумы), [Денису] Мантурову (глава Минпромторга РФ), написали обращение [Татьяне] Москальковой – уполномоченному по правам человека, написали в АКОРТ – Ассоциацию компаний розничной торговли. И АКОРТ, между прочим, по своим сетям розничным, разослал информацию о том, что это масло опасно, что его не следует продавать и первые ответы из торговых сетей уже начали нам приходить. Дальше будем ждать реакции на наши обращения, после этого мы будем конечно продолжать обращаться в другие инстанции, в том числе, в прокуратуру», – подчеркнула Попадьин.

Комментируя эти данные, Корягин отметил, что зачастую в фальсификате заинтересованы не только производители, но и торговые сети. «Недобросовестный производитель может провести фальсифицированную продукцию, если сказать упрощенно – прикрыться документами, показать, что это якобы качественная продукция. Причем, уже научились обходить такие системы, как «Меркурий». «Меркурий» много фальсификата обнаруживает, но его можно обойти. Это факт. Далее – такая система, как «Честный знак», на сегодня не обеспечивает достоверности информации о продукте. Это мы заявляем ответственно… Торговые организации, если говорить упрощенно, обязаны проверять качество продукции, но они не только этого не делают, как правило, я совершенно точно знаю, что крупные торговые сети заказывают продукцию по нижней ценовой планке. То есть, сеть говорит производителю – вы нам дайте масло по 50 рублей за килограмм. Производитель говорит – но я не могу сделать качественное масло за 50 рублей. Нас это не волнует, отвечает сеть. И тогда производитель вынужден во многом фальсифицировать продукцию. Это, условно говоря, вынужденные фальсификаторы и не вынужденные, используя для фальсификации техническое пальмовое масло», – пояснил глава Объединения потребителей России.

«Пальмовое лобби, которое нас убивает вот уже лет 20-25, всесильно. Это не голословные слова. Коррупция, лоббизм вот этого пальмового масла – она огромная, и не только в молочке. Сейчас вся «пальма» ушла, скажем так, в кондитерские изделия. Кстати, волонтеры ОПР проводили акцию «За честный Новый год» и убедились в том, что некачественной продукции полно. Уже нашумевшая история с тортом «Аленка» производителя «Красный октябрь»… Нам не могут никак сказать – что там у вас, хорошая продукция или нет? В Европе весь этот торт «Аленка» сняли с продаж, а у нас продолжают продавать. Вся кондитерка практически нафарширована пальмовым маслом», – подчеркнул Корягин.

Также глава ОПР обратил внимание на отсутствие должной ответственности за производство фальсификата. «Объединение потребителей России неоднократно выступало за то, чтобы усилить, ввести более ответственную уголовную ответственность за производство некачественной фальсифицированной продукции. Но, к сожалению, лоббисты крупного бизнеса не дают нам этого сделать. Кстати, хочу отметить, сейчас в Госдуме нет представителя, скажем так, потребителей. Только что закончились выборы в Госдуму полгода назад, сформировались комитеты, и там нет вопросов потребительских, их пока никто не рассматривает, а представителей бизнеса там хоть отбавляй. То есть, интересы потребителей в парламенте у нас – ни в Совете Федерации, ни в Госдуме принципиально не представлены», – отметил он.

Как считает Корягин, массовому распространению фальсификата способствует также коррупция в контрольно-надзорных органах. «Ведомства, которые отвечают и на региональном уровне, и на федеральном не могут остановить это (поток фальсифицированной продукции) по непонятным для нас причинам. Я отмечаю только одно – это либо руки коротки, и они не хотят этого делать, либо это коррупция в чистом виде. Потому что несложно проследить. Вот были проверки того или иного предприятия – штрафик-штрафик-штрафик, и вдруг останавливаются эти проверки, фальсифицированная продукция продолжает попадать на прилавки магазинов. Производитель отделывается штрафом либо вообще ничем не отделывается. И это не только в молочке. Это консервы, мясная продукция, всякие сосиски, сардельки – там вообще такое запихано, что это не то, что есть нельзя, это нюхать нельзя!» – заключил глава Объединения потребителей России.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»