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Четверг, 12 мая 2022, 11:45 мск

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В России отменили льготную ставку налога для пальмового масла

Фото: Pixabay

В России отменили льготную ставку налога на добавленную стоимость для пальмового масла. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Для фракций пальмового масла в России больше не будет действовать ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в 10%», – говорится в сообщении правительства.

Теперь при ввозе в страну и продаже на территории пальмового масла и его фракций ставка НДС составит 20%. Решение было принято для того, чтобы снизить объемы использования пальмового масла в пищевых продуктах.

При этом ставка в 20% была принята еще в 2019 году, а продукт исключили из списка товаров, облагаемых льготным НДС. Несмотря на это фракции пальмового масла оставались в перечне кодов товаров для применения пониженного налога.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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