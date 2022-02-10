«Глупость и огромная опасность»: школьное образование в России переживает острую депрессию

В российском школьном образовании вскрываются серьезные проблемы: кроме отсутствия нормальной системы оплаты труда преподавателей, вызывает тревогу психическое здоровье как учеников, так и учителей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено пресс-конференции в Москве, на которой обсуждались результаты мониторинга зарплат педагогов в прошлом году. По мнению экспертов, требуются срочные меры по изменению кризисной ситуации.

В частности, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик и действительный член РАО Евгений Ямбург обратил внимание, что на фоне «колоссального неравенства, которое проводит к огромному дисбалансу», в современных условиях сказываются огромные проблемы со здоровьем школьников. «Огромное количество детей нездоровых… Сегодня мало быть историком, физиком, математиком – надо знать основы медицины, дефектологии. У нас на первом месте по заболеваемости сегодня, по данным союза педиатров, – это психоневрология. Что ж тут удивляться тому, что мы по уровню самоубийств-суицидов на одном из первых мест в мире, по «буллингу» тоже?! Вот эти трагические истории в Казани, Керчи, я всем объясняю – стреляет не ружье, стреляет голова. И поэтому надо понимать, кто перед тобой, владеть новыми абсолютно компетенциями», – пояснил он.

Директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Татьяна Половкова со своей стороны отметила, что ситуацию в школах усугубляет «эмоциональное выгорание» учителей. «Когда у ребенка диагноз депрессия, диагноз поставил психиатр, ребенок ходит в школу, ему учиться сложно – там иногда идет речь о сохранении жизни, а в классе учитель, который ни морально не готов, он сам вымотан, он сам с эмоциональным выгоранием. У нас сегодня 85% учителей, по нашим опросам, имеют те или иные симптомы – физическое истощение, моральное истощение. Конечно, в этой ситуации найти какие-то ресурсы, чтобы поддержать ребенка, помочь, не говоря о том, чтобы с ним какие-то еще дополнительные проводить мероприятия по поддержанию его состояния… Это практически невозможно», – констатировала Половкова.

Как считает Ямбург, ситуацию усугубляет решение об отмене в образовательных учреждениях ставки врача. «Сегодня школа – сфера услуг. И в этой ситуации формально есть договор, который подписывают с родителями, но он юридически ничтожен. Школа отвечает за все, родители не отвечают ни за что. Например, я как директор школы не могу посмотреть историю болезни ребенка, потому что это личная информация. И вот у ребенка кома, например, у него диабет. Не имеет права без родителей даже медсестра подойти сделать укол. Или у него эпилепсия и так далее. Мы разделили ведомства. У нас врача отдельно вывели за пределы школ, они приходящие. Ну это же глупость и опасность огромная для безопасности. Что такое приходящий врач… он нужен все время в школе – и врач, и психолог, и психоневролог и даже психиатр», – подчеркнул академик.

«Может, стоит наконец думать об изменениях законодательства – прежде всего, возвращать медработников в школу. Врач, который работает на территории школы, теряет все преференции – выслугу лет, почетные звания. Какая разница на какой территории – поликлиники или школы работает медицинская служба и работник? Здесь есть глубинные вещи, которые надо решать на законодательном уровне», – пояснил Ямбург.

Как сообщалось ранее, 76% учителей имеют ставку заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, который в прошлом году находился на уровне 12,8 тысячи рублей. Средняя зарплата учителей по всей России на 2021 год составляла 45 832 рубля. При этом в каждом регионе собственные методики оплаты труда педагогов, что создает непрозрачность начисления выплат – за одну и ту же работу зарплата учителя в разных субъектах может отличаться в пять-шесть раз.

Москва, Мария Соколова

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