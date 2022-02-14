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Понедельник, 14 февраля 2022, 16:36 мск

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Давление не ослабевает: «Большая семерка» пригрозила России санкциями

Фото: сайт саммита G7

Государства, входящие в «Большую семерку» (G7), заявили о готовности коллективно ввести экономические и финансовые санкции в отношении России в случае ее «военной агрессии» против Украины. Об этом говорится в заявлении министров финансов стран G7.

«Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и решительным ответом. Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь серьезные и немедленные последствия для российской экономики», – подчеркнули представители G7, указав на серьезную озабоченность в связи с «продолжающимся наращиванием российской военной мощи у границ Украины».

Напомним, иностранные СМИ и официальные лица западных государств заявляют о якобы существующей подготовке Москвой «вторжения» на Украину. Россия на высшем государственном уровне категорически отрицает наличие таких планов.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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