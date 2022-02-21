«Очень негативный прогноз»: Власти США пугают американцев нападением России

Власти США готовят своих граждан к войне с Россией, которая якобы уже запланировала нападение на Америку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на круглом столе с участием экспертов в Москве, где обсуждались итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Как полагают аналитики, Запад не готов к переговорам по стабилизации ситуации и планирует направить против России финансовое оружие, аналогичное примененному в отношении Ирана.

В частности, член Валдайского клуба, немецкий политолог Александр Рар назвал конференцию в Мюнхене «сборищем заядлых трансатлантистов». «Это свой «загончик». Это люди, которые вообще не обмениваются никаким мнением. Они в принципе пытаются каким-то образом сформулировать политику и достаточно жесткую, направленную на то, чтобы спасти однополярный мир. Это идет годами уже, и повестка дня Запада здесь абсолютно ясная и точная – спасти однополярный мир, не допустить возникновения многополярного мира, где Китай, Россия, Индия, другие страны тоже будут что-либо решать», – пояснил он.

«Им очень хочется попробовать новое западное технологическое оружие, финансовое оружие – вот именно на России. С Ираном тогда попробовали 10 лет назад, задавили санкциями Иран, а сейчас очень многим хочется это сделать с Россией. Постоянно об этом говорили, причем – на самом высоком уровне», – отметил политолог.

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов со своей стороны отметил, что на фоне сложности нынешней ситуации «ни один сценарий не исключен». «Представим картинку, которую я видел в реальной жизни… по мосту навстречу друг другу шли два автомобиля, но при этом было три колеи. Ни одна машина не смогла затормозить, и они колесами встретились. Это очень хорошая картинка. Мы сейчас находимся в такой колее, когда продуктивный диалог не развивается, а по другой колее – взаимного сдерживания, мы сближаемся. Вот надо ждать, когда мы столкнемся, или не надо? Вот это серьезный вопрос», – констатировал Данилов.

Политолог-американист Сергей Судаков, в свою очередь, пояснил, что вопрос не в том, будет война или нет. По его мнению, главное сегодня в том, что накануне выборов в Конгресс Вашингтон затягивает принятие решений. «США ключевой игрок в том конфликте, который происходит с Россией и Евросоюзом. То, что говорит Байден, – это его желание затянуть переговорный процесс, не принимая решения ни по войне, ни по миру. То есть, подвешенная ситуация. В США будут выборы в Конгресс. Конгресс для Америки – это кошелек. Это самый важный момент политической системы, которая позволяет партии, которая находится у власти, распоряжаться львиной долей бюджета. Это очень важно. Поэтому сегодняшние разговоры о том, будет ли война или не будет война, как правильно вести диалог, может ли, например, Франция, Италия выступить медиаторами этих процессов, каким образом затянуть введение в эксплуатацию «Северного потока-2», – это же все попытка не стабилизации ситуации. Это отложенное принятие решений», – уточнил он.

Кроме того, политолог обратил внимание, что в США идет запугивание граждан войной с Россией, которая «будет воевать не с сателлитами, а с гегемоном – напрямую с США». «В американской аналитике написано очень простыми словами, что единственная перезагрузка возможна тогда, когда конфликт локальный Россия-Украина-Европа может перерасти в большую кибервойну с США», – подчеркнул он.

«Новая концепция запугивания американцев, которая исходит из самих же американцев, что Россия не развяжет войну на Украине – это вторично, а Россия начнет развязывать кибервойну с США. А США начнут мстить, развязывая кибервойну с Россией. Некая новая реальность, новые возможности войны. Но если мы посмотрим все эти сценарии по кибервойне, по санкциям, то можем сделать очень негативный прогноз – ни один из сегодняшних политиков по-настоящему не хочет перейти за стол переговоров», – заключил Судаков.

Москва, Мария Соколова

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