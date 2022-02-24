Запад не может по-другому: политолог оценил последствия антироссийских санкций

Западные санкции в отношении России будут довольно ограниченные и «вынужденные, принимаемые из идеологических соображений», посыл к которым сохранился с времен распада СССР. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, политолог Олег Неменский. По его оценке, Запад от очень жестких мер останавливает возможность еще большего сближения Москвы с Пекином.

«Санкции будут вынужденные, принимаемые из идеологических соображений, довольно ограниченные... В принципе, Запад мог ввести еще гораздо больше санкций, но не будет, потому что понимает, что себе во вред. Западу абсолютно невыгодно подталкивать Россию к союзу с Китаем, и вообще, так или иначе, отталкивать Россию», – пояснил эксперт.

Политолог обратил внимание, что нынешние антироссийские решение были приняты сразу после распада Советского союза. «В Вашингтоне такие решения были приняты еще 1995 году. Так или иначе, во второй половине 90-х на Западе утвердилось мнение о том, что Россия в таком виде, в каком она сейчас существует, – она для Запада неприемлема: интегрировать ее в западные структуры нельзя. Соответственно, стали строить новый мировой порядок так, как будто России нет, потому как предполагалось, что скоро она будет распадаться дальше и просто ей надо помочь в этом. Ну вот довели ситуацию до нынешнего положения», – констатировал Неменский.

«На Западе есть немало людей, которые понимают, что – зря мы себя так ведем, ошиблись в оценках перспектив развития России, неправильно оценили ее стрессоустойчивость. На деле она (Россия) идет не к распаду, а значит – надо было вообще-то договориться о каких-то общих системах, в том числе, по безопасности. Но мы видим, что такие голоса там до сих пор являются маргинальными. Кстати, они немало высказываются политиками, которые недавно были при власти. Но когда они были при власти, они их не высказывали, потому что должны были подчиняться общей дисциплине. А вот как ушли в отставку, так и начинают рубить правду-матку. Реальное положение дел в западной политической мысли довольно сложное. Там сейчас работает такая дисциплинарная система, руководимая из Вашингтона, с которой в глубине души очень многие, даже ведущие политические деятели, не согласны, что они и проявляют, выйдя в отставку», – уточнил политолог.

Неменский полагает, что такой политикой Запад ничего не выиграл – «только проиграл и будет проигрывать дальше». «Они довели ситуацию до нынешнего кризиса. Это чистая вина Запада и надо рассматривать весь этот конфликт, который сейчас происходит между РФ и Украиной не просто как конфликт двух государств, а как конфликт именно России и Запада, который просто разворачивается на территории Украины, а Украина сама добровольно решила быть вот этой территорией, на которой происходит в общем-то чуждый этой территории конфликт», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, все западные санкции, включая очень жесткие, «в России рассчитаны». «У нас хорошо понимают, что нанести действительно непоправимый удар, который может поставить российскую государственность под сомнение, Запад не может. И на Западе это тоже хорошо понимают, они просто действуют, исходя из какой-то такой необходимости, потому что не знают – а как же быть иначе. Чтобы Запад мог себя вести иначе, ему нужно начать иначе мыслить, иначе оценивать ситуацию, иначе осознавать себя, отказаться от всех триумфалистских настроений, настроений конца истории, в которые там немногие верят, но отказаться от них еще не готовы, по крайней мере, в официальном дискурсе», – заключил Неменский.

Москва, Мария Соколова

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