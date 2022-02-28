Путин решает, что делать с санкциями «империи лжи»

Президент РФ Владимир Путин созвал совещание с членами правительства для обсуждения вопросов, связанных с введением санкций в отношении России. При этом глава государства назвал Запад «империей лжи».

«Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, финансами. Мы с Михаилом Владимировичем [Мишустиным, премьер-министром России) предварительно обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество – как я его назвал в своем выступлении, – это «империя лжи», – пытается реализовать в отношении нашей страны», – сказал Путин, открывая обсуждение.

В совещании, кроме главы правительства, принимают участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее сегодня на заседании министр финансов РФ сообщил, что для обеспечения ценовой и курсовой устойчивости с сегодняшнего дня принято решение об обязательной 80-процентной продаже валютной выручки экспортёрами. Кроме того, Центральный банк сегодня повысил ключевую ставку, а также принял ряд мер по стабилизации финансовых рынков и поддержке банков, включая регуляторные послабления для них.

«В связи с ростом стоимости заимствований мы временно приостановили размещение государственных ценных бумаг и планируем сократить их объём в текущем году. Крупнейшими компаниями и финансовыми организациями реализуются меры по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкционных ограничений. Правительство совместно с Банком России отслеживает ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности», – заверил Силуанов, выступая на совещании у Мишустина.

Москва, Светлана Антонова

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