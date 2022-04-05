«Результаты порадовали»: лидер КПРФ прокомментировал итоги выборов в Сербии и Венгрии

Россия сможет преодолеть все вызовы, пока в Европе есть силы, которые могут вести независимую от Брюсселя политику. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пленарном заседании Госдумы, комментируя итоги выборов в Сербии и Венгрии.

Политик обратил внимание на три новости вчерашнего дня, которые, по его словам, поднимают настроение. «Я заметил три сообщения, которые вселяют уверенность – мы сумеем преодолеть и санкции, и вызовы, и гибридную войну, ибо впервые сложился союз и контакт России и Китая, и Индии… Порадовали результаты голосования в Сербии и Венгрии», – сказал он.

«В Сербии Александр Вучич впервые в первом туре дважды победил на выборах. А вот когда американцы 78 дней бомбили эту братскую страну, они ломали, прежде всего, хребет и волю народа. Наш братский сербский народ выдержал и высказал свое желание по-прежнему укреплять связи», – отметил Зюганов.

«Это продемонстрировал и Виктор Орбан в Венгрии. Кстати, ему вокруг выкручивали руки в Брюсселе, но он не сломался и не поддался», – подчеркнул констатировал Зюганов, заключив, что «левые» очень многих стран активно выступили с протестом против своих властей, «когда под давлением американцев те стали гнать оружие на Украину».

Ранее сообщалось, что действующий президент Сербии Вучич по итогам выборов в это воскресенье одержал победу в первом туре, набрав почти голосов 60% избирателей. На парламентских выборах в Венгрии лидером стала политическая коалиция, которую возглавляет Орбан. Поздравляя с победой Вучича и Орбана президент РФ Владимир Путин отметил, что их избрание отвечает интересам народов России, Сербии и Венгрии.

Москва, Мария Соколова

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