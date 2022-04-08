«Это неизбежно, но только не сейчас»: инициатива Южной Осетии грозит России серьезными рисками

Проведение в ближайшие месяцы референдума в Южной Осетии о вхождении в состав России может обернуться серьезными негативными геополитическими последствиями для Москвы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, политолог Иосиф Дискин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, присоединение республики к РФ неизбежно, но не сейчас.

Эксперт обратил внимание, что такой референдум, если будет проведен в ближайшее время, обострит отношения России и Грузии на фоне уже существующего санкционного давления со стороны Запада.

«Проведение этого референдума, безусловно, станет очень значимым фактором внутренней политики Грузии. Сегодня Грузия очень старается избежать участия в антироссийских санкциях. Но проведение референдума в Южной Осетии неизбежно вынудит власти Грузии ответить какими-то действиями. Она может заблокировать наш транзит в Армению. Конечно, нравственные основания очень важны во всей этой истории, но напрямую следовать нравственным инстинктам для политики штука непростая», – констатировал политолог.

Вместе с тем, как отметил Дискин, референдум может стать ударом по дружественной РФ Армении, которая сейчас и без того в очень непростой ситуации. «Армения начала переговоры с Азербайджаном о мирном договоре. А там Нагорный Карабах. Там сложно. Всякое ослабление позиций Армении на этих переговорах, а отсутствие транзита безусловно будет ослаблением, не лучшим образом скажется на наших друзьях. А в Армении собственный внутренний тяжелый диалог – одни говорят, что на Россию полагаться нельзя, нужно полагаться только на Брюссель – вот мы приехали в Брюссель и там продвинули перспективы наших соглашений по заключению мирного договора. Вот этот компонент тоже надо учитывать. Вопрос не в санкциях США, а в том, что сторонники ориентации на Россию в Армении могут сильно сдать свои позиции», – пояснил он.

«Сейчас не самое лучшее время для вхождения Южной Осетии в состав России. Армения будет считать, что ее сознательно бросили и изолировали. В этой ситуации перекрытие транзита газа из России в Армению – это будет обвал», – подчеркнул эксперт, добавив, что в нынешней ситуации ухудшать внешнеэкономическое положение России, как минимум, неосторожно.

При этом Дискин поддержал прозвучавшее в ходе в ходе пресс-конференции предложение о возможном вхождении Южной Осетии в состав Союзного государства России и Белоруссии, отметив, что это решение поднимет статус республики. «Формальное вхождение Южной Осетии в состав России – это неизбежно, но только не сейчас», – заключил Дискин.

6 апреля ЦИК Южной Осетии зарегистрировал инициативную группу по референдуму о вхождении в РФ. Сегодня начинается сбор подписей в его поддержку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к решению южноосетинского народа. Власти США назвали невозможным признание Южной Осетии в составе России.

В Госдуме РФ подсчитали, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне. Ожидается, что основные вопросы по голосованию решается после выборов президента республики, намеченных на 10 апреля.

Москва, Мария Соколова

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