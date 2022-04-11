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Понедельник, 11 апреля 2022, 17:39 мск

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«С улыбкой перерезает мужчине горло серпом»: глава СКР потребовал возбудить уголовное дело против украинской актрисы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в рекламном видеоролике озвучила призывы к насилию в отношении офицеров Вооруженных сил России.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в РФ организации «Исламское государство». В рекламе Курилец озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает мужчине горло серпом.

«Данный ролик распространен в социальных сетях и содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы», – подчеркнули в СКР.

Ведомство в рамках уголовного дела даст правовую оценку высказываниям Курилец.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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