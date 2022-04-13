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Среда, 13 апреля 2022, 17:32 мск

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«Извращение…» Кремль оценил слова Байдена о «геноциде» украинцев

Фото РИА «Новый День»

Россия считает неприемлемым заявление президента США Джозефа Байдена с обвинением российского лидера в «геноциде» украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем неприемлемым попытки подобного извращения ситуации. Мы уже говорили – тем более, это вряд ли приемлемо для президента Соединённых штатов Америки – страна, которая совершила известные деяния в течение новой и новейшей истории», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Байден обвинил президента РФ в геноциде украинцев и назвал доказательствами кадры из украинского города Буча, которые являются фейком с ложными обвинениями в убийстве мирного населения в адрес российских военных.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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