«Извращение…» Кремль оценил слова Байдена о «геноциде» украинцев

Россия считает неприемлемым заявление президента США Джозефа Байдена с обвинением российского лидера в «геноциде» украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем неприемлемым попытки подобного извращения ситуации. Мы уже говорили – тем более, это вряд ли приемлемо для президента Соединённых штатов Америки – страна, которая совершила известные деяния в течение новой и новейшей истории», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Байден обвинил президента РФ в геноциде украинцев и назвал доказательствами кадры из украинского города Буча, которые являются фейком с ложными обвинениями в убийстве мирного населения в адрес российских военных.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»