Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям ЕС

Швейцария присоединилась к апрельскому пакету санкций ЕС в отношении России и Белоруссии. Об этом говорится в пресс-релизе правительства страны.

В документе отмечается, что это решение не коснется закрытия портов для судов РФ и сухопутной перевозки грузов, так как на практике российские транспортные средства уже не имеют доступа на территорию Швейцарии, передает «Интерфакс».

Евросоюз на прошлой неделе ввел пятый пакет санкций против РФ и Белоруссии. Он коснулся более 200 физлиц и 18 организаций, среди которых предприниматели ЛНР и ДНР, а также члены семей тех, кого ранее уже внесли в ограничения. Санкции ввели против компаний, производство и технологии которых связаны с российской спецоперацией на Украине.

Также ЕС запретил импорт из РФ некоторых типов древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, спиртных напитков, икры и экспорт в РФ квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта и судов.

Кроме того, с 10 августа вводится эмбарго на поставки в ЕС угля и других видов твёрдого топлива из РФ в ЕС, запрет на импорт хлористого калия из Белоруссии через Россию, запрет на доступ в ЕС судов РФ и дорожного транспорта из РФ и Белоруссии.

Москва, Мария Соколова

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