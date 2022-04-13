российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 апреля 2022, 17:33 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям ЕС

Фото: ec.europa.eu

Швейцария присоединилась к апрельскому пакету санкций ЕС в отношении России и Белоруссии. Об этом говорится в пресс-релизе правительства страны.

В документе отмечается, что это решение не коснется закрытия портов для судов РФ и сухопутной перевозки грузов, так как на практике российские транспортные средства уже не имеют доступа на территорию Швейцарии, передает «Интерфакс».

Евросоюз на прошлой неделе ввел пятый пакет санкций против РФ и Белоруссии. Он коснулся более 200 физлиц и 18 организаций, среди которых предприниматели ЛНР и ДНР, а также члены семей тех, кого ранее уже внесли в ограничения. Санкции ввели против компаний, производство и технологии которых связаны с российской спецоперацией на Украине.

Также ЕС запретил импорт из РФ некоторых типов древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, спиртных напитков, икры и экспорт в РФ квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта и судов.

Кроме того, с 10 августа вводится эмбарго на поставки в ЕС угля и других видов твёрдого топлива из РФ в ЕС, запрет на импорт хлористого калия из Белоруссии через Россию, запрет на доступ в ЕС судов РФ и дорожного транспорта из РФ и Белоруссии.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Лондон ввел санкции против 206 граждан и компаний из России / Амстердам заморозил 600 млн евро российских активов / Российских фехтовальщиков не допустят до соревнований даже в нейтральном статусе / Санкции против России бесполезны, признали в Германии / Япония расширила санкции на 398 россиян и 28 компаний из России / «Сильный кризис к концу лета»: санкции против России ускорили распад западной финансовой системы / Канада внесла в санкционный список 33 оборонных предприятия России / Хорватия объявила о высылке 24 россиян

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Европа, Санкции против России,