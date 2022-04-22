Макрон vs Ле Пен: что ожидать России от выборов президента Франции?

Второй тур президентских выборов во Франции с большой долей вероятности выиграет действующий глава республики Эммануэль Макрон, хотя для России предпочтительней победа лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как считает эксперт, России более выгодна победа на выборах Ле Пен, которая готова признать Крым российским и выступает за выход Франции из военной составляющей НАТО. «Она не придерживается антироссийской позиции, скажем так, и готова признать Крым. Хотя даже в случае ее победы, наверное, свобода внешнеполитического маневра в реальности уменьшилась бы. Тем не менее, возник бы глубокий раскол в атлантическом сообществе, возник бы серьезный кризис в американо-французских отношениях, серьезный раскол внутри ЕС, и в нынешних обстоятельствах очень жесткой конфронтации это было бы России выгодно. Но в реальности вероятность победы Ле Пен все-таки не столь велика», – пояснил он.

«С наибольшей вероятностью победит Макрон. Во-первых, в пользу этого свидетельствуют все социологические опросы. Во-вторых, Макрон представляется меньшим злом для большинства французов, чем Марин Ле Пен», – уточнил Суслов.

В этой связи эксперт обратил внимание, что Макрон является «более умеренным» антироссийским политиком по сравнению с лидерами Польши и стран Прибалтики. «Конечно, он сильно отличается от поляков и прибалтов, но никакой дружественности в отношении России нет и в помине. Есть больший прагматизм, есть понимание большее долгосрочных интересов Европы, недопустимости фундаментального разрыва с Россией, но, тем не менее, эта политика недружественная», – подчеркнул он.

«Макрон позиционирует себя, во-первых, как политический лидер Европы, особенно после ухода Ангелы Меркель. Во-вторых, он позиционирует себя как второй политический лидер Запада. И с точки зрения Макрона – да, Европа должна быть сильной, да, Европа должна стремиться к стратегической автономии, но в идеале с партнерством с США… И Макрон не против дальнейшего усиления НАТО, которое сейчас имеет место и будет продолжаться», – отметил Суслов.

Вместе с тем эксперт также обратил внимание, что Макрон, в отличие от президента США Джо Байдена и лидеров ряда европейских государств, более сдержан в оценках в адрес России в связи со спецоперацией на Украине. «Он (Макрон) выступает за то, чтобы конфликт на Украине все-таки завершился политико-дипломатическим путем. Он считает, что не в интересах Франции и Европы поражение России. В их интересах урегулирование и некое мирное сосуществование, пускай враждебное, но, тем не менее, мирное сосуществование между Европой и Россией, а потом может быть какое-то восстановление элементов партнерства и сотрудничества, естественно, на условиях ЕС, что для России тоже категорически неприемлемо… Макрон представляет такой умеренный подход», – считает он.

Так или иначе, как пояснил Суслов, для французского избирателя более важны внутренние проблемы страны, в первую очередь, уровень потребительских цен. По его словам, это обстоятельство во многом повлияло на сроки возможного введения шестого пакета санкций ЕС в отношении России. «Макрон в значительной степени лукавит, когда говорит, что Франция может себе позволить энергетическое эмбарго России. Если ЕС последует стопами США и объявит энергетическое эмбарго, в том числе и нефтяное эмбарго в отношении России, в первую очередь – нефтяное, то произойдет резкий взлет цен нефть в целом в мире. И это тоже скажется и на Франции, и на благополучии французских избирателей. Собственно, во много поэтому реальное введение шестого пакета санкций ЕС состоится уже после второго тура голосования, если состоится в принципе», – заключил Суслов.

24 апреля во Франции пройдет второй тур президентских выборов. По итогам первого тура Макрон набрал 28,5% голосов, Ле Пен – более 24%.

Москва, Мария Соколова

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