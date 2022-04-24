Во Франции проходит второй тур президентских выборов

Во Франции в воскресенье выберут президента страны. Во втором туре выборов за пост главы государства борются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Избирательные участки будут открыты с 08:00 по местному времени (09:00 мск). Большинство участков будет работать до 19:00 (20:00 мск), однако в крупных городах – в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе – избиратели смогут проголосовать до 20:00 (21:00 мск).

Во Франции зарегистрировано 48,7 млн избирателей, 1,4 млн из которых проживают за пределами французской территории, они смогут отдать свой голос в консульствах, передает «Интерфакс».

Согласно соцопросу, опубликованному в пятницу, за Макрона втором туре могут проголосовать 53% французов, за Ле Пен – 47%.

В первом туре президентских выборов действующий глава государства набрал 27,84%, лидер «Национального объединения» – 23,15%.

Париж, Наталья Петрова

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