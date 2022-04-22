Во Франции после президентских выборов возможна гражданская война

Во Франции поражение на президентских выборах нынешнего главы республики Эммануэля Макрона может привести к гражданской войне. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал французский политолог Дмитрий де Кошко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, предстоящее 24 апреля голосование – первое, когда есть подозрение в фальсификации его итогов.

«Тут (во Франции) новое явление – это подозрение на шулерство. Я не помню, чтобы подозревали несправедливые выборы... А на этот раз очень подозревают, в том числе, потому что 1,5 млн французов голосуют электронно без проверки. И потому, что Макрон и министерство внутренних дел завербовали опять-таки американских консультантов, в том числе тех, которые следили за американскими выборами, на которых Трамп потерял (голоса). Подозрения довольно сильные», – пояснил политолог, подчеркнув, что Макрон «совершенно зависим от американских консультантов».

В то же время Де Кошко обратил внимание, что во Франции нарастает «раздражение от чувства вассала», что создает условия для поддержки предвыборных обещаний таких политиков, как лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. «Политика выхода из военной организации НАТО будет поддержана все-таки во Франции. Поэтому, если Марин Ле Пен выиграет, если она эту политику попробует провести… естественно, американцы на это среагируют, как они обычно это делают. С тех пор, как Ширак отказался нападать на Ирак, американцы у нас финансируют очень много общественных организаций, это Сорос и так далее… Это явление виделось, в том числе, когда тут было дело с малийским молодым человеком, который умер, когда его арестовывали жандармы. Были потом демонстрации и так далее. И это было при Covid. Очень показательно было, что эти структуры хорошо организованы, что они часто на основе, скажем так, этническо-религиозной, и в пригородах – это, конечно, очень чувствительный момент во Франции», – подчеркнул эксперт.

«Естественно, американцы это задействуют, если президент как Марин Ле Пен захочет выйти из НАТО. К сожалению, это так у нас получится, и это может соскользнуться довольно серьезно и даже дойти до гражданской войны, о которой, между прочим, Макрон упоминал во время дебатов. Он говорил о гражданской войне на тему паранджи, которую Марин Ле Пен хочет запретить на улицах Франции», – пояснил де Кошко, обратив внимание, что как житель пригорода Парижа лично видел, как «все плакаты Ле Пен после этого были разорваны».

24 апреля во Франции пройдет второй тур президентских выборов. По итогам первого тура Макрон набрал 28,5% голосов, Ле Пен – более 24%.

Москва, Мария Соколова

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