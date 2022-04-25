Итоги президентских выборов во Франции: западная элита отработала технологию сохранения власти

На президентских выборах во Франции западная элита отработала технологию по сохранению власти, которая теперь наверняка будет использована в других государствах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России Евгений Минченко, выступая сегодня на экспертном круглом столе в Москве. По его оценке, после победы Эммануэль Макрон попытается претендовать на статус главного миротворца в российско-украинском конфликте.

«Макрон будет пытаться поиграть в [Николя] Саркози (президент Франции в 2007-2012 гг.) в хорошем смысле этого слова. То, что Саркози в свое время сделал после российско-грузинского противостояния, нечто подобное Макрон будет пытаться сделать сейчас с российско-украинским конфликтом и выступить в роли миротворца. На мой взгляд, из всех претендентов на роль миротворца у Макрона наибольшие шансы», – пояснил Минченко.

При этом эксперт обратил внимание, что для Франции главным итогом завершившихся выборов стало «окончательное уничтожение» традиционной двухпартийной системы. «Я бы его назвал квази-популистом, псевдо-популистом. А второе и третье место заняли правые и левые популисты, представители антиистеблишментной волны. То есть, на самом деле для всего мира Франция – это пример того, как правящий истеблишмент, правящая элита берет технологии популистов, анитиистеблишментных политиков и использует их в своих целях», – отметил он.

В этой связи политтехнолог обратил внимание на детали «проекта Макрон» перед предыдущими президентскими выборами в 2017 году. «Мой знакомый российский бизнесмен в 15-м году приехал из Парижа и, среди прочего, как о курьезе рассказал, что он сидел в ресторане и сотрудник администрации тогдашнего президента [Франсуа] Олланда показал ему за соседним столиком: вот видишь, сидит парень молодой – это будущий президент Франции. Это был 15-й год, и Макрон тогда был министром экономики. Он посмотрел, говорит – такой плюгавенький, незаметненький, – а что такое, он известен? – Нет, он еще неизвестен, но он будет известен, он будет президентом. И вот он мне рассказал, что ха-ха-ха, какие смешные, забавные бывают слухи», – рассказал Минченко.

«После того как Макрона красиво вывели из правительства – в его раскрутку включилась медийная машина. Он выпустил книгу, создал движение и так далее… То есть, стало понятно, что те люди, которые стояли за Олландом, поняли, что он неизбираем на второй срок и, соответственно, вот надо перехватить вот эту волну недовольства, выдвинув вполне системного человека, который будет критиковать действующую власть, но при этом еще и с глобалистских позиций», – уточнил он.

«То, что удалось сейчас Макрона избрать на второй срок, показывает, что технология работает, и, соответственно, она может вполне масштабироваться на другие страны. Это итог для всего мира», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, эффективность такой технологии во многом предопределяет система. «Уже в который раз с участием кандидата по фамилии Ле Пен обыгрывается одна и та же история – выводится удобный кандидат с высоким уровнем антирейтинга во второй тур. Второй тур традиционно – это столкновение не рейтингов, а антирейтингов. И во втором туре этого кандидата представитель правящего истеблишмента выносит… В целом, я не жду никакого реванша от национального объединения на парламентских выборах – традиционно называют парламентские выборы третьим туром президентских, по той же самой причине – двухтуровая система, одномандатные округа», – отметил он.

«Из интересного опять же не столько для французской политики, сколько для политики общеевропейской и мировой – думаю, что, переизбравшись, Макрон теперь является ведущим в тандеме Франция-Германия. То есть, он был очень комфортно вторым номером для [бывшего канцлера Германии Ангелы] Меркель, но сейчас, когда он более опытный политик, чем Олаф Шольц (действующий канцлер Германии), думаю, что нехватку экономической мощи Макрон будет пытаться компенсировать очень активной внешней политикой, тем более – что это традиционно была сильная сторона французских властей», – заключил Минченко.

Ранее сообщалось, что накануне Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции, получив поддержку 58,55% избирателей. За лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проголосовали 41,45% граждан Франции.

Москва, Мария Соколова

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