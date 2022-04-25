На выборах президента Франции победила Россия

Для России итоги президентских выборов во Франции можно оценить, как лучший вариант. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на экспертном круглом столе в Москве. В то же время политологи обратили внимание, что для Франции победа Эммануэля Макрона обернется кризисом.

В частности, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова считает, что победа Макрона является позитивом для России. «С точки зрения России, лучший выбор – это Макрон. Потому что в отдельных частях, и мы по Украине это видели, у Макрона более конструктивная в рамках возможного политика и по отношению к Украине… Если бы это была Марин Ле Пен при всех позитивных ее высказываниях в пользу России, она точно также была бы парализована впоследствии, как был парализован, например, Дональд Трамп (предыдущий президент США) в своей внешней политике», – отметила она.

Тем не менее, эксперт обратила внимание, что внутренняя ситуация во Франции близка к кризису. «Ситуация у победившего президента очень сложная. Все те проблемы, благодаря которым крайне правые набирают свой электорат, ему предстоит решать, а они в рамках существующей французской системы и в рамках кризиса социальной системы конечно же нерешаемы. Все эти проблемы будут только усугубляться из-за санкционной войны Европы против России», – считает Крашенинникова.

«Правящая партия будет разрываться внутренними противоречиями. Потому что за Макрона голосовали люди, которые вообще-то по политической жизни представляют собой противников. А теперь все эти люди должны каким-то образом заниматься управлением государства. Так что времена для Франции грядут очень нестабильные с точки зрения внутренних проблем. И конечно же эти внутренние проблемы будут усугубляться внешними кризисами», – полагает эксперт.

Доцент кафедры новой и новейшей истории Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Наталья Наумова со своей стороны отметила, что Макрона, несмотря на его победу на выборах, поддержала только треть населения страны. «Французы любят обновление… Получается, что в выборах принимали участие 70% от активного населения. Из этих 70 – 58,5 проголосовали за Макрона. То есть, фактически за него проголосовала только треть избирателей, и это ставит очень серьезно вопрос о легитимности выборов, когда за президента проголосовала реально только треть населения», – пояснила она.

Эксперт обратила внимание, что Франция сейчас делится не на «левых или правых», а по социально-географическому статусу, что усиливает протестные настроения в обществе. «Франция сейчас раздроблена на три части и представляет собой песочные часы. Сверху довольная, удовлетворенная Франция, внизу – трудящиеся массы, и есть средний класс… Он постепенно опускается как бы вниз в этих песочных часах. Средний класс испытывает очень большие сложности и из-за политики Макрона, и из-за того, какая сейчас ситуация сложилась во Франции в связи с антироссийскими санкциями. И вот этот средний класс, так же, как и нижние слои, представляет периферийную Францию. Явление «желтых жилетов» – это те люди, которые жили на периферии, в небольших населенных пунктах… Именно они, в первую очередь, пострадали и вышли на улицу. И именно они та протестная социальная база, которую подхватили правые. Это удивительно, что крайне правые сейчас имеют большую поддержку среди трудящегося населения, чем, например, социалисты», – пояснила Наумова.

В свою очередь историк, эксперт по Франции Надежда Узунова считает, что политика Макрона может привести Францию к политической турбулентности. «Политика Макрона вряд ли претерпит изменения. И это как раз проблема. Потому что результаты этих выборов показали, прежде всего, серьезную радикализацию общества… «Желтые жилеты» полагали, когда еще начиналось это движение, что «зеленая повестка» – это в их понимании заговор богатых против бедных. Потому что именно за счет бедных, за счет налога на старые автомобили и так далее, должна была оплачиваться вот эта экологическая революция. А сейчас на волне отказа от российского топлива эта тенденция может только усиливаться… Попытки Макрона опять же продвинуть свою политику, которая и так уже не находила поддержки у значительной части общества, ухудшит положение среднего класса. И вот эта недовольная масса, которая будет в случае еще большего ухудшения ситуации выйти на улицу, будет только нарастать», – прогнозирует эксперт.

По ее мнению, Макрон может собственными решениями спровоцировать обострение кризиса. «Для Макрона наступил второй срок. Он может уже больше не переживать на тему переизбрания и может усилить свой напор, чтобы продвинуть свою политику и свою повестку. Соответственно, Франция входит в такой период политической турбулентности, которая в общем-то, не то, что неизвестно чем закончится, но может привести к еще большей радикализации», – заключила Узунова.

Как сообщалось ранее, Макрон одержал победу на выборах президента Франции при поддержке 58,55% избирателей. За лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проголосовали 41,45% жителей страны.

Москва, Мария Соколова

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