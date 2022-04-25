Симметричный ответ: Россия высылает 40 немецких дипломатов

МИД России заявил о высылке из страны 40 сотрудников немецкой дипмиссии в ответ на объявление persona non grata такого же числа российских дипломатов в Германии. Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ, послу ФРГ Гезу Андреаса фон Гайра был заявлен решительный протест на недружественные действия его правительства.

При этом МИД РФ подчеркнул, что считает «неприемлемым» высказывание главы немецкой дипломатии Анналены Бербок, которая заявила, что 40 сотрудников российских дипучреждений работали в Германии «против нашей свободы, против сплоченности нашего общества» и представляли угрозу для тех, «кто ищет защиты» в ФРГ.

«Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением Правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении «persona non grata» сорока сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии. Было подчёркнуто, что российская сторона считает неприемлемым сделанное в его контексте заявление Федерального министра иностранных дел ФРГ А.Бербок, в котором этот шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине», – подчеркнул МИД РФ.

С начала этого года из Франции, Италии, Испании и других государств ЕС было выслано более 440 российских дипломатов. Россия объявила об ответных мерах в отношении дипмиссий Бельгии, Нидерландов, Австрии, Болгарии, Чехии, выслав более 150 дипломатов.

Москва, Мария Соколова

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