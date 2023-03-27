МИД ФРГ опроверг сообщения о готовящейся высылке 30 российских дипломатов

В МИД Германии не подтвердили информацию о намеченной высылке 30 российских дипломатов. Ранее о планируемом немецкими властями выдворении 30 сотрудников российской дипмиссии в Берлине сообщил журнал Focus.

«На данный момент мы не рассматриваем высылку российских дипломатов», – заявила представитель министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе (цитата по РИА «Новости»).

В субботу, 25 марта, журнал Focus написал, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок планирует выслать более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов. Отмечалось, что дипломаты подозреваются в незаконной вербовке информаторов в политике, военной сфере, бизнесе и науке.

Источник ТАСС в МИД России заявил, что Москва подготовила жесткий ответ на планируемые ФРГ шаги.

Берлин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»