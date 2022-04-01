ФРГ планирует выслать «значительное число» российских дипломатов

Руководство Германии планирует выслать из страны значительное число дипломатов посольства России, – сообщает Suddeutsche Zeitung.
Немецкое издание со ссылкой на источники в правительстве пишет, сто правительство ФРГ подозревает значительную часть сотрудников российской дипмиссии в Германии в ведении нелегальной разведывательной деятельности.
Сообщается, что окончательное решение о высылке дипломатов будет принято канцелярией и согласовано с МИД и МВД Германии.
«В федеральном правительстве существуют разногласия по поводу целесообразности подобного решения, но власти рассматривают все варианты противодействия влиянию российской разведки», – пишет Suddeutsche Zeitung.
Берлин, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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