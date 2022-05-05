Британия отказалась признавать Мосбиржу

Управление по налоговым и таможенным сборам (HMRC) Великобритании с 5 мая отозвало статус признанной у Московской фондовой биржи. Как пояснило ведомство на своем сайте, инвесторы больше не смогут получать налоговые льготы.

«Поскольку ограничения для британских инвесторов остаются в силе, HMRC отозвала статус признанной фондовой биржи Московской фондовой биржи с 5 мая 2022 года», – говорится в сообщении.

О планируемом отзыве статуса признанной у Московской фондовой биржи стало известно 19 апреля. Финансовый секретарь казначейства Великобритании Люси Фрейзер тогда заявляла, что это станет «четким сигналом о том, что для новых инвестиций в Россию нет оснований».

Лондон – Москва, Мария Соколова

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