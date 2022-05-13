«Психологическое насилие и социальное напряжение»: школьный омбудсмен оценил вариант Минпроса РФ по историческому просвещению первоклашек

Введение урока исторического просвещения в российских школах с 1 класса в предложенном Минпросом РФ виде обернется неэффективным использованием бюджетных средств и приведет к социальному напряжению, считает общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. При этом, по его оценке, стоит ожидать недовольства родителей из-за психологического насилия над детьми и обострения проблемы профессионального выгорания педагогов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Предвижу социальное напряжение, если в том виде, в котором сейчас предлагает Минпросвещение, будут с 1 класса введены эти уроки. Во-первых, это будет напряжение у педагогов, потому что количество вопросов к учителю с каждым годом растет. С появлением нового министра просвещения, который пришел из Рособрнадзора, который практически ни одного дня не проработал в школе, у нас увеличилось количество требований к учителю. Сегодня учитель фактически такой мини-Бог – к нему очень большие требования. И с этим вот это понятие «профессиональное выгорание» – оно стало только увеличиваться», – пояснил Володарский, уточнив, что 12 лет проработал директором школы знаком с проблемой не понаслышке.

Общественный омбудсмен также отметил непонимание среди родителей. «Не знаем, кто и что будет именно преподавать. С обществом и с профессиональным сообществом не обсудили контент, и самое главное – причинно-следственную связь, для чего мы вдруг сейчас ни с того, ни с сего решили ввести такой предмет, где та грань между просвещением и пропагандой. Уровень критического мышления взрослого в зависимости от его образования, интересов позволяет дипломатично взрослому человеку не реагировать на какие-то вопросы, связанные с фейками и пропагандой и так далее. А у ребенка такого навыка нет. У него и не может быть к 7-8 годам этого навыка», – констатировал он.

«Кроме того, дипломированные психологи утверждают, что уроки истории и патриотизма в начальной школе могут привести к обратному эффекту. Из личного примера, у меня младшей дочери 5 лет. 26 февраля текущего года в детском саду провели такой вот урок патриотизма. Если бы мне не прислали бы видео, я бы, честно говоря, не поверил. Преподаватель говорит, что – я прямой текст читаю – страну окружают враги, которые каждый день мечтают напасть на нас, сделать беду, разрушить все наши дома. Это 5-летнему ребенку. Как минимум, это непрофессионально, а, как максимум, это психологическое насилие над ребенком. И педагоги, и психологи подтвердят, что базовым основным условием развития личности в этом возрасте является чувство безопасности. И когда ваш ребенок, который прожил первые 5 лет, вдруг выясняет, что вокруг него одни враги, которые хотят разрушить его дом, который он любит, – соответственно, никакой безопасности здесь быть не может. Это то, что родители, естественно, не хотят увидеть в вопросах исторического или патриотического воспитания», – подчеркнул Володарский.

Вместе с тем общественный омбудсмен отметил, что есть много концептуальных вопросов в истории, отношение к которым пока не определено, что может затруднить ответы на возникшие у ребенка непонимания. «У нас многонациональная страна, более ста коренных народов в РФ. У нас до сих пор нет консенсуса в исторических событиях. Я знаю историков, которые до сих пор Куликовскую битву преподают как столкновение двух этносов, хотя есть учебники хорошие, которые показывают, что с обеих сторон были славяно-тюркские, русско-тюркские войска, которые воевали против самозванца Мамая. Или, например, тема Ивана Третьего, дедушки Ивана Грозного. Великое стояние на Угре, когда они вместе с крымским ханом разбили Золотую орду», – отметил он.

Говоря об экономической составляющей вопроса, Володарский обратил внимание на высокую вероятность неэффективного использования бюджетных средств. «Мы с экономистами посчитали, даже с учетом, что не во всех школах есть начальные классы, берем, что в каждой школе нужно проводить по одному часу такого урока в неделю. В общей сложности, без налогов, без затрат на учебники и материалы и какие-то мероприятия, которые необходимо будет проводить, самое минимальное – это 2 млрд рублей в год будет уходить только на зарплату. Возникает вопрос: у нас, что, в школе все вопросы решены? У нас до сих пор есть школы, которые учатся в 2-3 смены, есть школы в регионах, где туалеты на улицах… Думаю, что это будет неправильное и неэффективное использование средств. Тем более, что это может привести к недовольству родителей», – считает он.

При этом общественный омбудсмен отметил, что может увеличиться желающих дать ребенку домашнее образование. «В 18-20 годах ежегодно на 10% относительно предыдущего года идет отток детей в семейную форму образования. А после и во время пандемии этот отток еще увеличился», – пояснил он.

«И правовой вопрос. Про него забыли. У нас школа должна быть вне политики. На вскидку: 63-я статья Семейного кодекса говорит о том, что преимущественное право воспитания ребенка принадлежит родителям», – заключил Володарский.

Москва, Мария Соколова

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